Era la sera del 19 ottobre quando in esclusiva annunciavamo la trattativa tra Sarri e la Fiorentina iniziata ufficialmente dopo il pareggio viola contro lo Spezia a Cesena. Una trattativa lunga dove di mezzo c’era inevitabilmente anche la Juventus, che era aveva ancora sotto contratto il tecnico.

Ecco, da quella trattativa e quel dialogo incessante, che per qualcuno ci eravamo inventati, ne conseguì un incontro in albergo tra la società viola e Beppe Iachini, in una giornata tutt’altro che normale e usuale per il tecnico viola.

Ma non si poteva chiudere in 24/48 ore per Sarri alla Fiorentina. Una faccenda troppo lunga e complicata. Per questo motivo è stato deciso di andare avanti con Iachini, aldilà di come sarebbe andata contro l’Udinese.

Adesso però lo scoglio è stato superato, Sarri si è liberato dalla Juventus, la trattativa già impostata e avviata può concludersi davvero. Sarri aveva già dato alla Fiorentina tutta la sua disponibilità a patto di tre condizioni fondamentali, la prima era un contratto di 3 anni, la seconda di avere autonomia nelle scelte, la terza un progetto ambizioso.

Adesso la palla ce l’ha solo Rocco Commisso, tocca solo al patron viola decidere di mandar via Iachini ed affondare definitivamente il colpo per Sarri. Commisso, che è tornato negli Stati Uniti questa mattina con un volo privato. Adesso la decisione fondamentale per il futuro della Fiorentina verrà presa dagli USA. Decide Rocco. Come al solito.

Flavio Ognissanti

