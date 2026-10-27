Panchina rovente "Sarri è a rischio, i tifosi dell’Atalanta dopo il Frosinone hanno fischiato soprattutto l'allenatore"

Ciccio Graziani analizza il momento complicato dei nerazzurri e avverte: una sconfitta al Franchi potrebbe accelerare le decisioni della società sul futuro dell’allenatore

Ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha commentato il momento difficile dell’Atalanta, soffermandosi sulla posizione di Maurizio Sarri in vista della sfida contro la Fiorentina.

“Sarri è a rischio, i tifosi dell’Atalanta al termine della gara col Frosinone hanno fischiato squadra e soprattutto allenatore. L’Atalanta sta mostrando difficoltà, nei risultati e nel gioco, poi se gli danno ancora fiducia, chissà… più avanti potremmo vedere una squadra che gioca meglio e assimila le sue idee di calcio. Non è facile assorbire così rapidamente un cambio dal 3-5-2 al 4-3-3”, ha dichiarato Graziani.

L’ex attaccante viola ha poi evidenziato come un risultato negativo al Franchi potrebbe accelerare le decisioni della società nerazzurra:

“Se l’Atalanta dovesse perdere contro la Fiorentina, la logica di un cambio potrebbe esserci subito. Altrimenti, se gli dessero fiducia, e non sbaglierebbero, perché è un allenatore bravo, magari vedremmo un’Atalanta diversa nei mesi successivi, con altri risultati”, ha concluso.