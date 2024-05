Sarà l’Olympiakos l’avversaria della Fiorentina in finale di Conference League, i Greci battono l’Aston Villa

La finale di Conference League sarà Fiorentina-Olympiacos e si giocherà il 29 Maggio ad Atene nello stadio proprio dei rivali del olympiacos ossia quello del Aek Atene. I Greci hanno eliminato l’Aston Villa che era la grande favorita per la vittoria finale, la squadra allenata da Mendilibar ha rifilato un largo 6-2 agli Inglesi. La Fiorentina ritroverà così il grande ex Stevan Jovetic per la finalissima