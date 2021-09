Saponara: “La partita contro il Napoli ci dirà se la Fiorentina può competere a certi livelli”

Riccardo Saponara ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

“Le sensazioni che avevo in estate erano positive e fondate, dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato nel modo giusto e con grande entusiasmo credendo nelle idee dell’allenatore. Abbiamo assimilato subito le idee di italiano, per questo siamo partiti forti.

Le mie esperienze, positive o negative che ho avuto mi hanno fatto crescere come allenatore. Quando inizi vuoi giocare sempre e comunque, le esclusioni ti fanno sentire essere messo da parte. Ma con il tempo capisci che non è cosi. Un giocatore può essere utile anche non essendo titolare e giocando una parte della partita. Su questo Italiano mi ha aiutato molto e mi ha fatto capire la mia importanza nel gruppo e nella squadra, nonostante giochi qualche minuto in meno.

Il Napoli è una squadra che il mister ci ha detto di tener d’occhio già dalla prima giornata, ha subito messo in campo un grande gioco. Andiamo ad affrontare la squadra più in forma del campionato. Sarà un grande esame per noi per capire se possiamo competere a quel livello” conclude Saponara.

