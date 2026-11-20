Santana: "Nico Paz è più avanti di Mastantuono, ma Franco crescerà velocemente nell'anno"

L'ex giocatore viola ha parlato di alcuni suoi connazionali

È stato uno dei talenti argentini più puri visti a Firenze negli ultimi anni. Se non fosse stato frenato da tanti problemi fisici, Mario Alberto Santana avrebbe inciso ancora di più: la stessa strada che ora prova a tracciare Franco Mastantuono. "All'inizio – ha raccontato Santana a Radio Firenzeviola – ha incontrato qualche ostacolo in un contesto calcistico nuovo per lui, ma ci ha messo pochissimo a mostrare il proprio valore e ha ampi margini di miglioramento. Alla Fiorentina potrà crescere parecchio, perché si tratta di una realtà prestigiosa che gli sta offrendo una grande occasione. Il club viola ha messo a segno un ottimo acquisto".

Nico Paz ha per ora qualcosa in più rispetto a lui?"Gioca già da tempo nel Como e sta mettendo in luce il suo talento, quindi è leggermente più avanti; al di là di questo, però, credo che entrambi abbiano le carte in regola per dire la loro sia in Nazionale sia nei rispettivi club. L'Argentina deve puntare forte su di loro e accompagnarne la crescita".

Chi preferisce tra i due?"Ribadisco che Nico Paz parte un gradino più su, ma Mastantuono ha già lasciato intravedere doti importanti e ha ancora tanto potenziale inesploso da esprimere".

Che impressione ha avuto invece della Fiorentina?"L'ho osservata da vicino: ha attraversato una fase altalenante, al di sotto dei suoi standard. Tuttavia la Fiorentina resta una società di primo piano, dove le aspettative sono alte. Nelle prime battute si può soffrire, ma man mano che questi profili emergono il gruppo può risalire e sono sicuro che migliorerà la propria posizione in classifica. I viola meritano zone alte: c'è stata una fase complicata, tra avvicendamento in panchina e innesti estivi, fattori che vanno considerati. I grandi cambiamenti all'inizio fanno perdere qualcosa, ma adesso si intravedono segnali incoraggianti; resta comunque molto da fare sul piano dell'intesa, della conoscenza reciproca e della crescita collettiva".

Le piace Pellegrino?"Sì. È un attaccante interessante, ancora giovane ma già dotato di grande personalità, capace di caricarsi il peso della squadra nonostante l'età. Non si arrende mai. Mi convince molto e mi auguro che possa offrire un contributo importante alla Fiorentina".