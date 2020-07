“Chiesa? È un ragazzino – ha detto Beppe Sannino a Tuttomercatoweb.com -, li facciamo sentire fenomeni troppi presto, se ti senti così poi devi dimostrarlo. Maldini ha detto che se non giocava con campioni come Baresi e Ancelotti non so se poteva diventare così. Chiesa, giochi in viola e sei già fortunato ad essere un big della Fiorentina. Federico è ancora un ragazzino”.