Sampdoria-Fiorentina finisce 2-1. La Viola ci prova fino all’ultimo ma non riesce ad evitare la sconfitta

Fiorentina ottimo inizio di gara, gran pressing da parte della squadra viola e buone trame difensive. Al 10′ conclusione dalla distanza di Damsgaard ma il tiro è debole e Dragowski para senza problemi. Al 22′ Bonaventura salta il primo pressing e mette dentro una bella palla per Kouame, l’ivoriano non stoppa bene la palla ma riesce comunque a metterla in area per Vlahovic il quale non riesce ad arrivare perchè la palla colpisce Castrovilli che si trova sulla linea di passaggio. Al 30′ la Sampdoria passa in vantaggio a Genova. Calcio d’angolo per i blucerchiati, comunicazione sbagliata tra Vlahovic e Dragowski, il serbo si abbassa, Keita Balde passa avanti a Venuti e firma così l’1-0 per i liguri. Al 37′ la Fiorentina agguanta il pareggio. Fallo su Castrovilli e punizione dal limite per la Fiorentina. Va Pulgar che batte molto bene ma Audero risponde presente e respinge nell’area piccola. Il primo ad arrivare è Vlahovic che di testa spinge in rete, ma un super Audero la mette fuori ancora, ma la palla in precedenza è entrata. 1-1 Samp-Fiorentina al 45′.

Al 53′ Fiorentina vicinissima al gol del vantaggio, Martinez Quarta stacca di testa e colpisce il palo. Un minuto dopo tiro al volo di Bonaventura che finisce di poco a lato. Al 54′ Keita Balde salta Pezzella, tira fuori. Al 71′ la Sampdoria trova nuovamente il vantaggio. Quagliarella si smarca fuori area, riceve palla, tira, Pezzella devia leggermente, Dragowski non arriva. All’85’ grande pallone dentro di Malcuit per Biraghi ma Colley salva sulla linea. Al 95′ ottima palla testa, Milenkovic spara fuori. Sampdoria-Fiorentina finisce 2-1.

