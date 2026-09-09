Saccardi sulla Fiorentina: "Le squadre esistono perché c'è un popolo, una città che si rivedono in esse"

La Presidente del Consiglio Regionale Toscana Stefania Saccardi è intervenuta alla presentazione del libro “100 anni d'amore”, dedicato al centenario della Fiorentina.

In un anno particolarmente significativo per la storia della Fiorentina, sono numerose le iniziative che stanno celebrando il centenario della società viola. Tra queste anche la presentazione di 100 anni d'amore, il volume realizzato da Massimo Pieri e Alessandro Masi che ripercorre attraverso immagini, volti e protagonisti un secolo di storia della Fiorentina.

All'evento è intervenuta anche Stefania Saccardi, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, che ha sottolineato il valore di un libro capace di riportare alla memoria momenti, personaggi ed emozioni che hanno accompagnato generazioni di tifosi.

Queste le sue parole: "In questo anno importante si moltiplicano in città gli eventi dedicati al centenario della Fiorentina, e questo libro si inserisce in questo contesto di splendidi ricordi. Il libro è bellissimo, ogni foto richiama alla mente emozioni e ricordi della storia viola. Al di là dei risultati di questo periodo, parliamo di un club con una storia prestigiosa che si collega all'amore e alla passione di Firenze e dei fiorentini".

Saccardi ha poi insistito sul particolare rapporto tra il club e la sua tifoseria, sottolineando come una squadra di calcio non possa essere considerata soltanto attraverso la proprietà che la gestisce: "Mi auguro che molte persone leggano questo libro, dentro ci sono tanti calciatori e allenatori che hanno scritto pagine importanti per la storia della Fiorentina, volti e persone che in modi diversi hanno lasciato il segno. La Fiorentina ha una società privata ovviamente che ci investe, ma ricordiamoci sempre che le squadre esistono perché c'è un popolo, una città che si rivedono in esse. Siamo tutti un po' malati noi tifosi viola, nonché abituati alla sofferenza, ma nonostante tutto ogni fine settimana il richiamo della partita e dello stadio è irresistibile".