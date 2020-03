Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Stefania Saccardi assessore regionale alla Sanità della Toscana: “Qui il numero di persone positive al Coronavirus è in aumento anche se la situazione non è drammatica come in Lombardia. Il sistema sanitario sta reggendo, abbiamo anche qualche altro posto letto da mettere a disposizione. Chiedo ai fiorentini e a tutti i toscani di restare a casa. Ho parlato con il dg viola Joe Barone, sono tifosa della Fiorentina, ringrazio la società gigliata che si è dimostrata molto sensibile a questo tema. Anche in questa emergenza, ci vogliono aiutare. Non anticipo nulla ma ci daranno una grande mano”.