Sabato alle 11 allenamento congiunto tra Fiorentina e Seravezza al Franchi. La partita sarà aperta ai tifosi

Sabato mattina, alle ore 11, presso l'Artemio Franchi, la Fiorentina svolgerà un allenamento congiunto, aperto al pubblico, con il Seravezza Pozzi, militante nel Campionato di Serie D: "ACF Fiorentina...

Sabato mattina, alle ore 11, presso l'Artemio Franchi, la Fiorentina svolgerà un allenamento congiunto, aperto al pubblico, con il Seravezza Pozzi, militante nel Campionato di Serie D: "ACF Fiorentina informa che sabato 25 marzo, alle ore 11:00 presso lo Stadio Artemio Franchi, svolgerà un allenamento congiunto, aperto al pubblico, parteciperà all’allenamento il Seravezza Pozzi Calcio, militante nel Campionato di Serie D.

I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 10:00, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale. Si invitano i tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI".

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