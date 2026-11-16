Sabatini su Mancini: "Formazione sbagliata, ma non ne farei un dramma perchè siamo in un percorso"

Il giornalista ha criticato la formazione messa dal CT

Analizzando sul suo canale YouTube la pesante disfatta per 4-1 rimediata ieri a Bruxelles contro il Belgio, il giornalista Sandro Sabatini ha tracciato un bilancio senza sconti della prova azzurra in Nations League.

“L'Italia non ha praticamente disputato la partita, finendo con l'essere travolta sotto ogni aspetto e in qualsiasi zona del campo. L'unica nota lieta si riduce forse a Pio Esposito, autore di un'altra rete — la decima in quindici presenze — ma ironia della sorte, non appena abbiamo iniziato a celebrare i suoi record, la squadra ha spento la luce ed è stata letteralmente annientata. Nessuno è riuscito ad arginare Kevin De Bruyne, che ha comandato le operazioni esattamente come fa nel nostro campionato: nonostante l'età avanzata, ha confermato di essere un fuoriclasse assoluto. Quanto alle scelte di Mancini, diverse decisioni lasciano perplessi, in primis l'idea di schierare Pisilli come esterno offensivo, un ruolo mai ricoperto in carriera che lo ha fatto apparire totalmente estraneo al contesto. Discorso analogo per Koleosho, profilo su cui si può investire per il futuro, ma ieri è apparso evanescente, paragonabile a una bollicina di fronte alla secchiata d'acqua gelida di cui la squadra aveva disperatamente bisogno. È normale provare delusione, perché le vittorie contro Turchia e Francia ci avevano illuso di avere già un gruppo solido e pronto per traguardi di altissimo livello, un'illusione che la realtà ha spazzato via. Si tratta di un ko durissimo, persino più pesante rispetto alla sfida d'andata a Roma, dove almeno si era vista una reazione nella ripresa, mentre stavolta la reazione è stata totalmente assente. Il Belgio avrebbe potuto infierire ulteriormente se non fosse stato per Donnarumma, eletto giustamente migliore in campo: quando subisci quattro reti e il tuo portiere risulta il migliore, significa che il problema strutturale è evidente. I nostri centrali hanno smarrito ogni punto di riferimento senza mai essere all'altezza, Kayode ha sofferto enormemente la rapidità di Doku, e la mediana composta da Fagioli prima e Doumbia poi non ha mai trovato le giuste geometrie, soffocata dall'aggressività belga. Usciamo da questo torneo con un'eliminazione anticipata, ma senza drammi: la Nazionale sta affrontando un percorso di crescita pluriennale”.