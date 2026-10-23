Sabatini spiazza tutti: “Clamoroso a San Siro, la Fiorentina fa risultato: dico X2 contro l’Inter”
Il giornalista si sbilancia sul big match del weekend e lancia un pronostico sorprendente sulla sfida tra i nerazzurri di Chivu e i viola
Pronostico controcorrente in vista di Inter-Fiorentina. Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha sorpreso tutti indicando la possibilità che la squadra di Cristian Chivu non riesca a conquistare la vittoria nel prossimo impegno di campionato.
Le sue parole sono chiare: “Ti dico clamoroso a San Siro: la Fiorentina fa risultato. Dico X2 contro l’Inter, clamoroso: è il mio pronostico”.
Il giornalista punta dunque su un pareggio o una vittoria della formazione viola, andando contro i pronostici che vedono l’Inter favorita. Per la Fiorentina, reduce da un periodo complicato, la sfida di San Siro rappresenta un banco di prova importante: riuscire a ottenere un risultato positivo potrebbe dare una svolta al momento della squadra.