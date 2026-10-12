Sabatini: "Se Vanoli fa le formazioni per piacere a Paratici, si va poco lontano e si vede"

Il giornalista ha parlato della brutta prova in casa viola

Il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha analizzato il momento complicato della Fiorentina e la netta sconfitta rimediata contro il Genoa a Marassi, soffermandosi in particolare sulle responsabilità tecniche e sulle prospettive future della squadra.

Sulla Fiorentina: "La vera Fiorentina? Dipende esclusivamente da Paolo Vanoli. Se l'allenatore prepara la formazione seguendo le sue idee, mettendo in campo quella determinazione e quel bagaglio di conoscenze che la scorsa stagione hanno permesso alla squadra di salvarsi, allora questa è una formazione che può dare moltissimo.

Se invece opta per scelte differenti, come schierare contemporaneamente Fagioli e Oulai, affidarsi a due terzini che non convincono, tenere in panchina per ottanta minuti Gonçalves che rappresenta l'unico vero elemento di qualità, o fare formazioni per compiacere Paratici a causa di logiche di mercato, allora la situazione si fa davvero complicata. Tuttavia, credo proprio che Vanoli abbia capito la lezione dopo la brutta prestazione di Genova."