Sabatini: “Fiorentina squadra più sfortunata della serie A. Rigori sbagliati e prima per legni presi”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato delle statistiche della serie A, queste le sue parole sul caso specifico della Fiorentina:

“La squadra più sfortunata di questo campionato è la Fiorentina, qualcuno dice “Eh ma sbaglia sempre i rigori”. Certo, date a Italiano tutti i rigori che hanno sbagliato e vedete quanti punti ha e quanti punti hanno in meno le squadre che hanno giocato contro in quelle partite. Date alla Fiorentina i pali e la trasverse colpite, questioni di centimetri, la Fiorentina ha preso 17 legni, è prima per legni colpiti, dunque proprio il massimo della sfortuna ed è quartultima per legni che hanno preso i suoi avversari, solo 6. Quindi è la squadra ha preso più legni e la squadra che ne ha subiti di meno, dunque è la squadra più sfortunata”

