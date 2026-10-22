Sabatini esalta Fagioli: "In Italia l'unico erede di Calhanoglu di livello è proprio lui"

Il giornalista ha lodato le prove offerte dal giocatore viola

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast Scontro Diretto, trasmesso sul suo canale YouTube, il noto giornalista Sandro Sabatini ha speso parole di grande stima nei confronti del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli.

Il paragone in vista di Inter-Fiorentina

A pochi giorni dalla sfida di campionato tra i nerazzurri e i viola, Sabatini ha tracciato un parallelo tra la qualità di Hakan Calhanoglu, perno del centrocampo dell'Inter, e il talento della mediana fiorentina, indicando quest'ultimo come il profilo ideale per raccogliere l'eredità del turco a Milano.