Sabatini: "Dragusin male su Malen, deve riabituarsi alla A. Grosso, esordio difficile ma resta bravo"

Sandro Sabatini ha parlato della Fiorentina e del difficile esordio stagionale

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato di diversi temi, soffermandosi anche sulla partita di lunedì scorso tra Roma e Fiorentina. Il giornalista si è mostrato piuttosto critico nei confronti del difensore viola Radu Dragusin, mentre è stato meno netto nel giudizio sull’allenatore Fabio Grosso.



Queste le sue parole:

"Stranieri in Italia? L'importante è che gli italiani giochino, anche se sono all'estero. Dragusin per Comuzzo? Comuzzo l'anno scorso ha giocato male per questo è andato al Torino. Poi visto come Dragusin marcava a distanza Malen è bene che si riabitui al campionato italiano. Mi sembra che abbia perso un po' le coordinate del campionato italiano".

"A Roma è stata una doccia fredda perché Grosso mi sembra bravo. Ma vedere come la Fiorentina è stata messa in campo e come ha subito le scorribande della Roma, mi è sembrato un film dell'orrore. Poi vediamo, magari sabato riprende la dimensione normale. Grosso arriverà in una grande squadra".

Infine, su Kean e la trattativa Fiorentina-Como:

"Bisogna vedere se si fa perché la Fiorentina deve trovare il sostituto e non è facile come si è visto l'altra sera con Pellegrino".