Sabatini: “Belotti? Dobbiamo parlare al passato di lui, per Fiorentina sarebbe un’altra scommessa”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e della situazione in casa Viola a pochi giorni della sfida con il Torino in campionato. Ecco le sue parole:

“Fiorentina? Il tabellone della Coppa Italia adesso prevede il Torino ed in caso in semifinale la sfida con la Roma. Io dico che la Fiorentina ha la strada più spianata per la finale: meglio affrontare Torino e Napoli rispetto a Milan e Napoli.

Classifica? La classifica rispecchia il valore delle squadre. La Fiorentina equivale al Torino, ma a livello di organico preferisco quello dei Viola. Entrambe hanno il punto in comune che risiede nella difficoltà a fare gol.

Frizioni Fiorentina- Cairo? Io capisco Commisso e Barone quando in alcune vicende rivendicano un trattamento all’altezza per la Fiorentina: un’esempio è quello dell’emendamento sul calcio prima di Natale. Nessuno ha parlato della Fiorentina nei titoloni dei giornali: io avrei riservato un ruolo più nobile alla società.

Mercato? Io unirei l’atteggiamento di Barone che ha esplicitato nei confronti della situazione di Nico Gonzalez. Io consiglierei a Barone di capire se è l’argentino a voler rimanere a Firenze: con quei soldi si andrebbe su un attaccante chiaramente.”

SIRIGU SARA’ UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA