INTERVISTA Rubino: "Sono un tifoso della Fiorentina. Tornare a giocare a Firenze è un sogno e un mio obbiettivo"

L'intervista di Tommaso Rubino, attaccante della Carrarese in prestito dalla Fiorentina che si sta mettendo in mostra in Serie B

Tommaso Rubino, attaccante di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito alla Carrarese, è stato ospite del podcast Tutti in the box, dove ha affrontato diversi temi: dagli obiettivi personali per questa stagione al legame con la società viola, passando per i ricordi della Primavera, il rapporto con Galloppa e le ambizioni in Nazionale.

Sugli obbiettivi stagionali:

"Un obiettivo numerico non me lo sono dato perché non so… L'anno scorso ho giocato, sì, però è stata una stagione di passaggio tra virgolette, quindi è stato anche un po' difficile magari trovare più minutaggio in alcune situazioni. Quest'anno diciamo che mi sono dato l'obiettivo principale di cercare di conquistare fiducia dal mister e giocare il più possibile. Poi quando le vittorie arrivano, comunque i gol o gli assist arrivano di conseguenza, quindi più ne faccio ovvio, meglio è, però l'importante è fare prestazioni come quella che la squadra ha fatto ieri".

Sul legame con i ragazzi della Primavera viola:

"Avevamo un gruppo bellissimo, quindi sono in buoni rapporti con tutti e ci sentiamo veramente spesso. Martinelli sicuramente è quello con cui ho più rapporto: ci sentiamo davvero sempre e son contentissimo per lui. Sta andando bene, è un portiere forte, non devo dirlo io. Invece tutti gli altri ragazzi, sia in prestito dalla Fiorentina che non, quest'anno stanno facendo quasi tutti bene e questo è positivo sia per noi che per la Fiorentina ovviamente. Sono in buoni rapporti con tutti e mi porto tanti bei ricordi dietro."

Su un ritorno alla Fiorentina:

"Oltre che un obiettivo è anche un sogno, perché abitiamo veramente a 100 metri dallo stadio e quando posso sono sempre lì. Poi dopo 11 anni che giochi nella Fiorentina ti affezioni, perché è proprio bello starci dentro, ci sono sempre ambienti positivi che ti fanno star bene. Io da quando sono nato ho sempre tifato la Fiorentina, perché sono nato a Firenze e me l'ha tramandata mio nonno. È un sogno e spero prima o poi di raggiungerlo".

Su mister Galoppa:

"Per come l'ho vissuto io, ti dico che mi aspettavo che potesse far bene perché oltre che un allenatore forte è proprio una persona d'oro. Fa stare il gruppo in maniera top, fa star bene i giocatori, sia chi gioca che chi non gioca. Son sicuro che danno tutti il 100% per lui e gli auguro di arrivare il più in alto possibile. Anche dopo l'Entella, per farti capire il nostro rapporto, mi ha fatto i complimenti, ci siamo scritti perché non è un rapporto solo calcistico, ma va oltre".

Su una chiamata dell'Under 21:

"La Nazionale non devo dirlo io, tutti vorrebbero indossare la maglia dell'Italia, quindi è normale che io lo speri. Poi ovvio, le scelte spetta a loro farle, però io cerco sempre di dare il meglio qua e poi quello che decideranno lo prendo".

Sui suoi riferimenti calcistici:

"Il mio idolo forse direi Dybala: da quando sono piccolo mi sono proprio innamorato di lui, di come gioca, di come tocca la palla. Ogni tanto dentro l'area sento che può arrivarmi sempre la palla o l'occasione durante la partita, quindi in alcune cose il paragone con Raspadori può starci. Però magari non lo so, come presenza in area, diciamo, mi piacerebbe rivedermi in un Nico Paz, anche se è difficile, però comunque mi piace"