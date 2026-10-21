Rubinho difende De Gea: "Non è un problema di età, vive in ansia per via delle prestazioni della squadra"

L'ex portiere di Genoa e Juventus ha parlato di De Gea

A Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere brasiliano di Genoa e Juventus Rubinho per parlare di De Gea: "L'età non è un problema, si può fare bene anche a 40 anni. Vedo proprio un problema di prestazione proprio generale che ricade anche su di lui. Lo vedo ansioso, infatti cerca di anticipare dei movimenti, ma sbaglia. Sta all'allenatore rimetterlo tranquillo."

Prosegue: "Ha sempre giocato a livelli alti per vincere in carriera e qua no perché deve lottare per non retrocedere e non è abituato. Quest'ansia gli nasce proprio dalla paura che la squadra vada giù."

Sul portiere capitano: "Di solito non si mette perché è troppo lontano, penso che però il portiere venga più rispettato dall'arbitro per il ruolo che ha e cito Buffon che è stato un portiere fantastico e un grande capitano."