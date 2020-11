Esordio in Serie A sicuramente indimenticabile (anche se in modo negativo) per Martinez Quarta, l’argentino all’87’ a centrocampo si avventura in un bruttissimo fallo a forbice con il piede alto su Edin Dzeko. Orsato non ha dubbi, è rosso. Salterà almeno la sfida contro il Parma in trasferta.

