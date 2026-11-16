Rossettini ricorda Astori: "La sua scomparsa mi ha cambiato, era un campione nella vita"

"La sua tragedia mi ha scosso e rimesso in discussione come persona"

L'ex allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini, ha ricordato il suo ex compagno e capitano della Fiorentina, Davide Astori, dopo la premiazione della Panchina d'Oro per la Serie A femminile nella stagione 2025/2026. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com:

"La sua scomparsa mi ha cambiato la vita. Con Davide abbiamo condiviso fianco a fianco il campo. La sua tragedia mi ha scosso e rimesso in discussione come persona. Quando andai a trovare la sua famiglia a Bergamo avevo promesso loro che tutte le volte l'avrei ricordato, per me è un ricordo costante. Era un campione nella vita e nello sport ed era un amico".