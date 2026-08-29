Roncaglia: "Orgoglioso di far parte della storia Viola. Diamo tempo a Mastantuono"
Le parole di Facundo Roncaglia
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 13:36
Facundo Roncaglia, ex difensore della Fiorentina, è presente al Viola Park nel giorno del Centenario Viola: "Sono molto contento di essere dentro della storia della Fiorentina, sono veramente orgoglioso di poter essere qui e speriamo sia un bel giorno".
"Ho tanti ricordi belli, il primo gol che ho fatto a Parma, poi tantissimi. I primi sei mesi sono stati molto belli".
Su Mastantuono: "Lui è bravo, ha bisogno di un po' di tempo per trovare il suo spazio e la sua maniera di giocare qui in Italia".