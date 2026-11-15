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Ronaldinho fa la storia a 46 anni: titolare nel derby tra Ravenna e Forlì. Alle 17:30 il fischio d'inizio

Il brasiliano scenderà in campo dal primo minuto nel derby tra Ravenna e Forlì, in programma oggi alle 17:30

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2026 16:16
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Un debutto destinato a entrare nella storia della Serie C. Ronaldinho, a 46 anni, giocherà titolare nel derby tra Ravenna e Forlì, diventando il calciatore più anziano di sempre a scendere in campo nella categoria.

La sfida è in programma questo pomeriggio alle 17:30 e vedrà dunque il brasiliano protagonista di un appuntamento speciale, destinato a lasciare il segno nella storia del campionato.

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