Ronaldinho fa la storia a 46 anni: titolare nel derby tra Ravenna e Forlì. Alle 17:30 il fischio d'inizio
Il brasiliano scenderà in campo dal primo minuto nel derby tra Ravenna e Forlì, in programma oggi alle 17:30
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2026 16:16
Un debutto destinato a entrare nella storia della Serie C. Ronaldinho, a 46 anni, giocherà titolare nel derby tra Ravenna e Forlì, diventando il calciatore più anziano di sempre a scendere in campo nella categoria.
La sfida è in programma questo pomeriggio alle 17:30 e vedrà dunque il brasiliano protagonista di un appuntamento speciale, destinato a lasciare il segno nella storia del campionato.