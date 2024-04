Roma, Atalanta, Milan e Napoli hanno subito più gol della Fiorentina. Com’era la storia della difesa?

Albert Einstein diceva che è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Nulla di più vero se applicato alla Fiorentina, in questo caso si parla di difesa della squadra viola, una leggenda metropolitana è che la squadra gigliata non sa difendere e che Vincenzo Italiano non cura abbastanza la fase difensiva. Su questo ne abbiamo sentite di tutti i colori, accuse e derisioni generali. Eppure il tecnico viola in una delle ultime conferenze stampa ha spiegato l’aspetto legato alla difesa pronunciando queste parole:

“Sulla difesa ci sono i numeri che non mentono, sono li. Rispetto al primo anno stiamo subendo molti meno gol, è un dato a cui teniamo, ci farebbe piacere fare ancora meglio, abbiamo dei numeri belli rispetto al primo anno, se vogliamo essere aggressivi e attaccare la linea difensiva devi alzarla e concedere metri. Siamo migliorati anche nel dato delle espulsioni, il primo anno c’erano tante espulsioni, adesso siamo a zero espulsioni, siamo migliorati su questo. I gol si prendono in tutti i modi, se difendi con il blocco basso concedi il tiro da fuori, concedi calci d’angoli, rigori contro. Contro il Genoa per esempio abbiamo preso gol su rigore e contro la Juventus abbiamo preso gol da calcio d’angolo. I numeri dicono che dal punto di vista difensivo siamo migliorati”

Il concetto è chiarissimo, non avendo grandissimi marcatori e giocatori fisicamente di una certa stazza, la Fiorentina difende molto meglio essendo alta e curando le marcature preventive. I dati danno ragione a Vincenzo Italiano. In questo campionato la Fiorentina ha subito 36 gol, peggio hanno fatto il Napoli che subito 41 gol, la Roma, che ha subito 39 gol, l’Atalanta, che ha subito 37 gol e il Milan, che ha subito ben 39 gol. La Lazio ha subito invece 35 gol, solo 1 in meno rispetto alla Fiorentina.

Dati che dimostrano in modo forte e chiaro che la fase difensiva viola non è assolutamente un problema. Anzi. Solo Bologna, Juventus e Inter hanno subito diversi meno gol della Fiorentina, tutte le squadre che sono davanti in classifica hanno subito più gol o sono perfettamente in linea con i numeri viola. C’è un altro dato che fa ancora più riflettere è che conferma che la fase difensiva è ottima, ovvero il numero di tiri in porta che Milenkovic e compagni concedono agli avversari, pochissimi, quasi nessuno ha fatto meglio in serie A. Il vero problema della Fiorentina risiede nella realizzazione, sono troppe le occasioni sprecate dagli uomini d’attacco e sono stati tanti i legni e i rigori sbagliati. Nessuno peggio della Fiorentina in serie A. Ecco, se qualcuno si chiede come mai in campionato si sono persi dei punti, la risposta sta proprio qui.

LE PAROLE DI BUCCHIONI SU BURDISSO