Roggi promuove il mercato della Fiorentina: “Gli uomini ci sono, ora serve temperamento"

Moreno Moggi ha commentato positivamente il mercato viola

L’ex calciatore della Fiorentina Moreno Roggi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato positivamente il mercato della Viola nonostante un inizio di stagione difficile.

Roggi ha infatti sottolineato la qualità della rosa a disposizione di Fabio Grosso, evidenziando però un aspetto che, a suo avviso, deve essere necessariamente migliorato, ovvero l’atteggiamento della squadra:

"Ricordando l’anno scorso, l’80% delle persone era contenta del mercato e di Pioli, ed io rientravo in quell’80%. Quest’anno io sono di nuovo contento del mercato che è stato fatto e Grosso, diciamo, che non è una sicurezza come lo era l’anno scorso Pioli: non ha un grande curriculum, però ha fatto il suo percorso ed è un allenatore giovane. Grosso, che soprattutto conosce Paratici. Ricordandomi quello che è successo l’anno scorso, l’atteggiamento di questa stagione mi ha messo un po’ in allerta. Gli uomini ci sono, sono da assemblare e devono conoscere sia l’ambiente che tra loro, devono però dimostrare un certo atteggiamento di temperamento".