Risultato perfetto per la Fiorentina: Monza e Torino pareggiano. Viola ancora ottavi in classifica

È terminata 1-1 la sfida fra Torino e Monza, gara valida per il 34° turno di serie A. I granata sono passati in vantaggio ad inizio ripresa grazie al gol del solito Sanabria (nel primo tempo era stato annullato un gol a Miranchuk), a pochi minuti dal novantesimo la squadra di Palladino ha trovato la rete del pari con una grande rete di Caprari. Un punto a testa per le due squadre, che salgono a 46 punti e agganciano momentaneamente la Fiorentina.

Il pareggio fra Torino e Monza permette ad entrambe le squadre di agganciare la Fiorentina all’ottavo posto, in attesa della sfida delle 18 dei viola col Napoli.

Napoli 80

Juventus 66*

Lazio 64*

Inter 63*

Milan 61*

Atalanta 58*

Roma 58*

Fiorentina 46

Monza 46*

Torino 46*

Bologna 45

Udinese 43

Sassuolo 43

Salernitana 35

Empoli 35

Lecce 31

Spezia 27*

Verona 27

Cremonese 24*

Sampdoria 17

* una partita in più

