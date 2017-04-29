A rischio la compatibilità tra il nuovo stadio e l'aeroporto. Il motivo...
Le carte in mano al Comune di Firenze nascondono delle insidie...
Dalla documentazione relativa al progetto del nuovo stadio della Fiorentina emerge un problema relativo alla compatibilità dell'impianto sportivo con la futura nuova pista dell'aeroporto di Firenze.
La questione è relativa alle aree di rischio e i vincoli di ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) relativi alle costruzioni che comportano la presenza contemporanea di tante persone in prossimità degli aeroporti.
Lo spiega a Il Sito di Firenze Tommaso Grassi, capogruppo in Palazzo Vecchio di Firenze Riparte a Sinistra, che ha visionato la relazione di analisi dei vincoli aeronautici, redatta dai tecnici della Società viola e allegata alle carte consegnate al Comune di Firenze lo scorso 28 dicembre.
Fonte: Donato Mongatti - ilsitodifirenze.it