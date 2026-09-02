Riscatto di Goncalves obbligatorio in caso di Champions e al 60% delle presenze
Anche la Champions League tra i traguardi per il riscatto di Goncalves
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2026 11:59
Iniziano a circolare le condizioni del riscatto del prestito di Pedro Goncalves.
Il suo infatti è un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio in caso di Champions League o al raggiungimento del 60% delle presenze. A riportare i dettagli è il giornalista Niccolò Santi per Radio Firenze Viola.