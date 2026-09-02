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Riscatto di Goncalves obbligatorio in caso di Champions e al 60% delle presenze

Anche la Champions League tra i traguardi per il riscatto di Goncalves

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2026 11:59
Riscatto di Goncalves obbligatorio in caso di Champions e al 60% delle presenze -
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Iniziano a circolare le condizioni del riscatto del prestito di Pedro Goncalves.

Il suo infatti è un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio in caso di Champions League o al raggiungimento del 60% delle presenze. A riportare i dettagli è il giornalista Niccolò Santi per Radio Firenze Viola.

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