Riganò: “Se fossi stato Vlahovic avrei tirato il rigore ma non critico la sua scelta”

Christian Riganò al Corriere Fiorentino ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Fiorentina: “Scelta di Vlahovic di non battere il rigore sotto la Fiesole? Io l’avrei battuto ammetto però che parlare da fuori è più facile. Anche Baggio aveva tre anni in più di Dusan e non se la sentì di calciare dagli undici metri. Sono sensazioni del momento. La sua scelta è stata onesta, non mi sento di criticarla”.

