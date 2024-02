Riganò racconta: “Incredibile la prima a ex. Prima il silenzio poi la sopresa della curva della Fiorentina”

Christian Riganò a La Nazione ha ricordato così la sua prima partita da ex con la maglia dell’Empoli, giocata contro la Fiorentina: “Nel 2005 quando ero diventato un giocatore azzurro da pochi mesi, incrociai per la prima volta la Fiorentina al Castellani, ovviamente da ex. Andai in campo per il riscaldamento e mi colpì il silenzio con cui mi accolsero i tifosi viola. Mi sembrava strano, incredibile… eppure ero stato con loro fino a poco prima, in stagioni belle. Poi ecco la sorpresa: la curva della Fiorentina srotolò uno striscione fatto col cuore ed emozionante. Il messaggio era chiaro: se la Fiorentina era tornata in paradiso dall’inferno della C2, era anche per me e grazie a me… Bello no?”

