Nell’intervento di questo pomeriggio nella trasmissione radiofonica Pentasport su Radio Bruno, Felice Evacuo e Christian Riganò, i due bomber dell’ormai datata Florentia Viola, si sono confrontati sul possibile cambio modulo della Fiorentina a stagione in corso. Evacuo è il primo ad esprimersi: “Nzola e Beltran possono giocare entrambi in coppia con Belotti, che metterei come terminale offensivo fisso. Beltran è piu propenso a venire incontro mentre Nzola va sempre verso la porta e tende a fare movimenti in profondità, praticamente quello che è abituato a fare Andrea Belotti”. Riganò replica: “concordo; Beltran è un giocatore di qualità che può tenere palla e giocare da boa centrale, scalando sulla trequarti. A livello tecnico, l’argentino può coesistere con una punta fisica come l’ex Roma e Torino. Se giochi col 442 puoi trovare delle soluzioni interessanti”.

Il goleador di Lipari continua l’intervento: “Il gallo” a Roma ha fatto anche l’attaccante di raccordo con Lukaku e lo potrebbe fare anche a Firenze, ma a quel punto dovresti cambiare coppia offensiva. Infine aggiunge: “Se gli esterni ritornano a fare il loro dovere la Fiorentina può risalire. Nico ha gamba, tecnica, visione di gioco e riesce a saltarti l’uomo creando superiorità numerica e scompiglio nelle difese avversarie. Con il miglior Nico, e con un possibile cambio modulo, nella seconda parte di campionato potrebbero arrivare molti più gol degli attaccanti”.