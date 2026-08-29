Ribery: "Tanti bei ricordi alla Fiorentina, sono felice di far parte di questa giornata unica"

L'ex giocatore viola ha parlato dal Viola Park

Al Viola Park ha parlato anche l'ex giocatore viola Franck Ribery: "Per me è un onore essere qui con tutti i giocatori che hanno fatto la storia viola. Ho tanti bei ricordi qua dalla mia presentazione al gol a Milano. Da subito ho ascoltato la proposta della Fiorentina quando mi hanno chiamato perché conosco il club e so quanto sia importante in Italia. Ci sono stati grandi campioni e sono fiero di farne parte."