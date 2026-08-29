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Ribery: "Tanti bei ricordi alla Fiorentina, sono felice di far parte di questa giornata unica"

L'ex giocatore viola ha parlato dal Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 14:27
Ribery: "Tanti bei ricordi alla Fiorentina, sono felice di far parte di questa giornata unica" -
Ribery
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Al Viola Park ha parlato anche l'ex giocatore viola Franck Ribery: "Per me è un onore essere qui con tutti i giocatori che hanno fatto la storia viola. Ho tanti bei ricordi qua dalla mia presentazione al gol a Milano. Da subito ho ascoltato la proposta della Fiorentina quando mi hanno chiamato perché conosco il club e so quanto sia importante in Italia. Ci sono stati grandi campioni e sono fiero di farne parte."

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