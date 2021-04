Ribery, un rosso diretto che poteva costare caro: tackle durissimo, il primo a scusarsi

Se al fischio finale la Fiorentina torna a casa con un punto prezioso e sofferto, è soprattutto grazie a Vlahovic. Nel giorno in cui Ribery parte male e finisce anche peggio rimediando il rosso diretto che poteva costare caro alla squadra, è il giovane serbo a caricarsi sulle spalle la squadra, invertendo i ruoli con il francese. Questa volta è stato Franck a mancare, sia in termini di qualità che di incisività. Dopo un primo tempo lontano dal gioco, e soprattutto dall’area di rigore, il francese ha interrotto la sua gara dopo poco l’inizio della ripresa, colpa di un’entrata completamente fuori tempo su Zappacosta. Nel colpo inferto dal francese non c’è la volontà di far male all’avversario, ma certamente il tackle è durissimo ed è lui il primo a rendersi conto dell’entità del fallo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

