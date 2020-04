Ribery e Kouame sono pronti a mettersi in moto per diventare munizioni per la Fiorentina di Iachini. Stanno continuano a portare avanti il loro programma di lavoro individualizzato incentrato sul potenziamento muscolare: certo, la corsa e la tenuta sul campo richiederanno ancora un po’ di tempo, eppure la fine del tunnel oggi più che mai pare davvero a un passo. Si sono infortunati tutti e due a novembre. Lo riporta Il Corriere dello Sport.