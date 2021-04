Ribery, l’addio resta una grande possibilità: in caso di rinnovo serve un’altra seconda punta

Nel ruolo di Ribery, c’è una mancanza di alternative che la Fiorentina, a prescindere dalle sue decisioni, dovrà tenere ben presente in vista della prossima stagione. A giugno infatti il suo contratto scadrà e ora come ora le possibilità di un addio restano alte. Anche in caso di rinnovo però non è pensabile affrontare un altro campionato sperando nella presenza del fuoriclasse transalpino. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

