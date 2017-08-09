Retroscena Benassi, trattativa tra Torino e Fiorentina nata solo due giorni fa. Ieri la svolta decisiva

Benassi alla Fiorentina, storia e retroscena di una trattativa lampo tra le due società. Il capitano del Torino si prepara ad una sfida entusiasmante

Marco Benassi è dunque un giocatore della Fiorentina. L'operazione è stata condotta molto rapidamente dalla società viola, che stavolta ha puntato l'obiettivo ed è andata dritta alla conclusione dell'affare. In silenzio e con decisione. L'altro ieri ci sono stati i primi veri contatti tra le parti e poi ieri è arrivata l'accelerata definitiva che ha spiazzato tutti. Benassi era il capitano del Torino e dell'Under21 e sembrava un punto fisso dei granata. Adesso per lui si apre comunque una nuova stimolante avventura.

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