Repubblica: “Zirkzee, nuovo assalto della Juve. La Fiorentina teme di perdere l’olandese”

L’attaccante riflette sul futuro, mentre il club viola valuta anche Beto come possibile alternativa

Joshua Zirkzee resta il principale candidato per il reparto offensivo viola. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione nazionale di Repubblica, il nuovo inserimento della Juventus ha complicato e rallentato la trattativa tra la Fiorentina e il Manchester United.

Zirkzee sta riflettendo sul proprio futuro e si trova davanti a un bivio che, di riflesso, sta bloccando anche il trasferimento di Kean al Como. L’accordo per il centravanti della Nazionale è già definito sulla base di 40 milioni di euro, ma la Fiorentina non intende lasciarlo partire prima di aver chiuso per un nuovo numero nove.

Kean, nel frattempo, continua ad allenarsi al Viola Park. I segnali di tensione delle scorse settimane sembrano essersi attenuati, ma la sua decisione non è cambiata: l’attaccante ha scelto il Como e attende soltanto il via libera definitivo.

La chiave della situazione è nelle mani di Zirkzee. L’olandese ha aperto al ritorno in Serie A e ha già avuto contatti con la Fiorentina attraverso il suo agente Kia Joorabchian, atteso in Italia per provare a definire l’operazione con il direttore sportivo Paratici.

La proposta viola allo United è sul tavolo da tempo: prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto. I dubbi del giocatore, però, hanno spinto la Fiorentina a cautelarsi e a muoversi anche sul piano B. Il club ha infatti presentato un’offerta all’Everton per Beto, ex Udinese.

Zirkzee, dunque, è avvisato: se dovesse decidere di aspettare la Juventus, la Fiorentina è pronta a cambiare obiettivo.

Anche in casa bianconera, però, la situazione resta legata ad altre operazioni. Spalletti aveva indicato Sorloth come prima scelta, ma la trattativa con l’Atletico Madrid si è complicata. Per questo, il tecnico potrebbe virare proprio su Zirkzee. Per affondare il colpo, tuttavia, la Juventus deve prima fare spazio in attacco e trovare una soluzione per David, che al momento fa muro.