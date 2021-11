Repubblica, Vlahovic, una gara con gli occhi addosso ma il gol non è arrivato

Dusan Vlahovic da tempo viene accostato alla Juventus. I rumors di mercato non l’hanno disturbato ma questa volta non è riuscito a segnare. Ha fatto a sportellate con De Ligt e incitato i compagni, ma è rimasto troppo isolato. Vlahovic, pian piano, dopo che la Fiorentina è rimasta in 10, è scomparso. Lo scrive Repubblica.

