Repubblica svela: “Milan e Roma su Mastantuono, Paratici conta di tenerlo un altro anno”

Mastantuono nel mirino di Milan e Roma

L'impatto di Franco Mastantuono con la maglia della Fiorentina è stato semplicemente devastante. A dimostrarlo non ci sono solo i numeri — ben 4 reti collezionate nelle sue prime 13 apparizioni in Italia — ma anche la rapidità con cui il talento classe 2007 si è preso le chiavi del progetto tecnico viola. Nei giorni scorsi, la pubblicazione del bilancio 2025-2026 aveva illuso la piazza: nel documento, infatti, il trasferimento dell'argentino figurava come "prestito con opzione". La dirigenza gigliata è subito intervenuta per rettificare l'errore, confermando che l'accordo con il Real Madrid prevede esclusivamente un prestito secco.

Tuttavia, in casa Fiorentina si respira grande ottimismo. Il direttore sportivo Paratici è convinto che ci siano ottimi margini per prolungare la permanenza del trequartista a Firenze e fargli disputare in maglia viola anche la stagione 2027-2028.

Trattenere il giocatore non sarà un'impresa banale, considerando che le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato i radar di club come Milan e Roma, già pronte a muoversi per il prossimo anno. La Fiorentina, però, può contare su un asso nella manica fondamentale: il profondo legame che si è già instaurato tra l'argentino e la città. Mastantuono si è stabilmente sistemato nella zona di Piazzale Michelangelo, scegliendo per coincidenza proprio quella che in passato è stata la casa di Gabriel Omar Batistuta. Un dettaglio romantico che si sposa perfettamente con l'amore incondizionato che i tifosi viola gli stanno riservando, trasformandolo nel nuovo idolo assoluto del Franchi. Lo scrive Repubblica