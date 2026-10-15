Repubblica svela: "Forse è il momento di scegliere. Contro il Como fuori Beto e dentro Pellegrino"

L'ex Parma fino ad ora ha convinto decisamente di più

In vista della sfida al Como di Fabregas in programma domenica al Franchi, il tecnico della Fiorentina Vanoli sta pensando di tornare all’attacco visto contro il Napoli e cambiato per due terzi nel maledetto pomeriggio di Genova. Mateo Pellegrino al centro quindi.

Nella sfida personale con Beto, l'ex Parma ha fino ad ora convinto decisamente di più. In totale ha giocato sei partite di campionato ed una di Coppa Italia, segnando tre reti complessive con un discreto rapporto fra minuti ed esultanze. Al contrario dell’ex Everton che nelle 5 uscite vestito di viola non ha ancora trovato la porta mostrando una condizione ancora piuttosto lontana dal top.

Vanoli lo stima, ha provato a portarselo a Torino qualche anno fa, ne apprezza movimenti e volontà. Ma nell’alternanza fra i due al momento non c’è gara. Nelle quattro partite sulla panchina della Fiorentina, lo stesso Vanoli ha deciso di concedere lo stesso numero di possibilità da titolare, con due apparizioni dal primo minuto per parte. Forse è il momento di scegliere con maggior perseveranza uno dei due, consegnando minutaggio e fiducia ed uscendo dall’eterno ballottaggio pre gara che si trasforma poi in automatica staffetta durante la partita.

Sotto la gestione dell’attuale allenatore, Pellegrino ha disputato le gare casalinghe (Pisa e Napoli) mentre Beto è stato ad ora programmato come attaccante da trasferta partendo titolare a Venezia e Genova. Le caratteristiche da campo aperto hanno probabilmente indirizzato la questione ma il rendimento fra i due ha fatto comunque pendere la bilancia dalla parte dell’ex Parma. Lo scrive Repubblica.