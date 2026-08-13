Repubblica rivela: "Attesa offerta del Como per Kean, difficile immaginare che bastino 40 milioni"

Al club lariano servono più italiani possibili in rosa

Il Como è pronto ad andare alla carica con un'offerta da almeno 40 milioni di euro per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina resta il preferito di Fabregas anche per un discorso di liste: al club lariano servono più italiani possibili in rosa. Nelle ultime ore un sondaggio esplorativo è stato fatto anche dal Betis, ma la pista Como resta la più spendibile.

La società viola è convinta di far rispettare la parola data la scorsa settimana, cioè che l’ex Juve e PSG partirà solo per una maxi offerta. Difficile quindi immaginare che 40 milioni bastino per strappare un sì, ma se il Como dovesse alzare la posta chissà, anche perché entrerebbero in gioco interrogativi sullo stipendio e sul tetto ingaggi. Lo scrive Repubblica.