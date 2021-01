Repubblica, probabile formazione: Fiorentina verso il 3-5-2, Pulgar rientra in regia. In avanti…

Una partita troppo importante da non sbagliare un vero e proprio scontro salvezza. Serve una vittoria per arrivare a quota 21 alla fine del girone di andata. Dopo il 3-4-2-1 di Napoli, Prandelli sta pensando di tornare al consueto 3-5-2. L’idea del tecnico viola è di riproporre insieme Milenkovic, Pezzella e Igor nonostante un rendimento non all’altezza. Martinez Quarta però avanza forte la sua candidatura. Per quanto riguarda le due fasce la sensazione è che a destra rientrerà Caceres al posto di Venuti con la conferma di Biraghi a sinistra. In mezzo è molto probabile che Prandelli dica di puntare sul rientro di Pulgar in cabina di regia con Amrabat e Castrovilli a completare il reparto. Per quanto riguarda la fase offensiva Callejon dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. E così ecco che la coppia d’attacco sarà formata da Ribery e Vlahovic. Lo scrive Repubblica.

