Repubblica: "Oulai, delusione a Marassi. Vanoli cerca la formula giusta per valorizzarlo"

Dal balletto prepartita al cambio all’intervallo

La gara di Christ Inao Oulai a Marassi è iniziata tra sorrisi, musica nelle cuffie e un balletto prima del fischio d’inizio, ma si è conclusa con la delusione per la sostituzione all’intervallo e il rientro negli spogliatoi a testa bassa.

La decisione di Vanoli di schierarlo sulla trequarti aveva inizialmente raccolto il favore dei tifosi, ma la scelta non ha prodotto i risultati sperati. «Ho deciso di schierarlo in quella posizione per assorbire Frendrup», ha spiegato l’allenatore, evidenziando comunque le difficoltà incontrate dall’intera squadra nel primo tempo. Oulai si è concentrato soprattutto sul lavoro senza palla, riuscendo a mostrare soltanto a tratti le proprie qualità tecniche. L’occasione più significativa è arrivata con una conclusione terminata di poco a lato su assist di Gnonto. Per il resto, l’ivoriano ha faticato a trovare la posizione, fino a rimediare un’ammonizione per eccesso di foga e a essere sostituito all’intervallo.

Arrivato per 30 milioni di euro dopo una lunga trattativa estiva con il Trabzonspor, il classe 2006 non è ancora riuscito a riproporre il livello mostrato al Mondiale con la propria nazionale. Anche l’intesa con Fagioli resta da costruire. La giovane età e la fiducia della società rappresentano comunque due elementi a suo favore: il club aveva già messo in conto un periodo di apprendistato e le inevitabili difficoltà legate all’adattamento al calcio italiano. Nel medio-lungo periodo, tuttavia, sarà necessario un miglioramento concreto, anche attraverso una collocazione tattica più funzionale alle sue caratteristiche. Vanoli, che vede in Oulai un piccolo Kanté, già allenato ai tempi del Chelsea, è ancora alla ricerca della formula giusta per esaltarne il potenziale.

Al momento, il centrocampista appare troppo disordinato tatticamente per ricoprire il ruolo di regista al posto di Fagioli, poco equilibrato per agire da mezzala al suo fianco e non pienamente valorizzato sulla trequarti. L’idea dell’allenatore è quella di arrivare a un 4-2-3-1 che consenta ai due giocatori di convivere in campo, ma difficilmente il nuovo assetto sarà adottato già nella sfida contro il Como. Più probabile che il progetto venga sviluppato nelle prossime settimane. Lo riporta Repubblica Firenze.