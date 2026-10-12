Repubblica: "L’approccio resta un problema per la Fiorentina: Vanoli cerca soluzioni. Como e Inter non aspettano"

"La squadra è chiamata a reagire per uscire dalla crisi"

L’avvio da incubo contro il Genoa ha riportato in primo piano uno dei principali problemi della Fiorentina in questa stagione: la difficoltà nell’approcciare le partite.

Come sottolinea stamani la Repubblica di Firenze, dei 14 gol subiti in sei gare, sette sono arrivati nel primo tempo e ben sei nei primi 30 minuti. Nemmeno con Vanoli la situazione è cambiata: i viola sono finiti subito in svantaggio contro Venezia e Napoli, fino alla doppia rete incassata a Marassi nei primi 15 minuti. Il tecnico si è assunto le responsabilità, ammettendo di non essere riuscito a trasmettere alla squadra l’atteggiamento giusto, mentre De Gea ha invitato il gruppo a imparare dagli errori commessi.

Il margine per rimediare, però, si riduce e il calendario propone sfide impegnative contro Como, Inter e Atalanta, nelle quali sarà fondamentale evitare nuove partenze in salita. Oltre ad agire sulla mentalità, Vanoli potrebbe valutare anche alcuni cambiamenti nell’assetto tattico.

Al centro della difesa, Dragusin e Ranieri sono reduci da errori individuali che sono costati caro, mentre sulle corsie esterne Jimenez e Valdepenas offrono buone soluzioni in fase offensiva, ma non garantiscono altrettante sicurezze quando c’è da difendere. Le possibili alternative, tuttavia, non sono prive di dubbi: da Viery, che potrebbe essere adattato, a Joao Mario, ormai ai margini del progetto, fino a Dodo, che continua a trovare spazio in un momento tutt’altro che semplice.

Vanoli è chiamato a individuare in tempi brevi la formula giusta per dare maggiore solidità alla squadra. Le qualità tecniche non mancano, ma ora la Fiorentina deve riuscire a tradurle in risultati concreti per evitare di ritrovarsi nuovamente invischiata in una stagione complicata.