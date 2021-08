Repubblica, la Fiorentina offre rinnovo, ingaggio da 4 milioni e clausola da 80. Vlahovic tentenna

Nelle ultime ore è arrivata sul tavolo della Fiorentina un’offerta da 60 milioni dalla Spagna per Dusan Vlahovic. Mittente: l’Atletico Madrid. Non è da escludere che possano partecipare all’asta virtuale altri club. Su tutti il Tottenham, la Juventus e le milanesi che comunque osservano con grande attenzione, poi l’Arsenal. Ma qual è la proposta fatta dai Viola a Vlahovic? Prolungamento fino al 2026 con ingaggio da 4 milioni e clausola rescissoria da 80 milioni. Tutto pronto per la firma anche se al momento in cui le due parti si mettono a sedere qualcosa non va come previsto. Gli agenti prendono tempo e chiedono di ribassare la clausola a 70, poi rialzano le commissioni previste. La trattativa per il rinovo si arresta. Vlahovic accetta i 4 milioni di ingaggio ma vorrebbe altri due bonus: uno da 2 milioni al momento della firma e uno comunque alto come buonuscita in caso di addio. E qualcosa si inceppa. Difficile ipotizzare la firma sul rinnovo col contratto che poi porta alla scadenza. Lo scrive Repubblica.

