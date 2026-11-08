Repubblica: "La Fiesole prepara uno spettacolo speciale: coreografia dedicata all'alluvione del 1966"

La scenografia dovrebbe essere un omaggio all'anniversario dell'alluvione che colpì Firenze

È arrivato il giorno della sfida più attesa. Fiorentina-Juventus, in programma questa sera alle 20.45, rappresenta molto più di una semplice partita di campionato. I viola vogliono interrompere il digiuno di vittorie al Franchi, dove in Serie A il successo manca da sette mesi, e regalare una serata indimenticabile al proprio pubblico. Una rivalità che, come sottolinea La Repubblica, non potrà mai essere vissuta come tutte le altre.



Il Franchi sarà gremito per una serata che si preannuncia speciale anche sugli spalti. La Curva Fiesole sta preparando la consueta coreografia, con migliaia di bandierine che verranno sollevate all'ingresso in campo delle due formazioni. La scenografia dovrebbe rendere omaggio al sessantesimo anniversario dell'alluvione che colpì Firenze.