Repubblica: "Juventus in crisi, Spalletti trema: Pioli è tra le ipotesi per la panchina bianconera"

Dopo il ko con la Lazio cresce la pressione sull'ex CT: l'emiliano resta una possibile alternativa in caso di cambio in corsa.

La Juventus attraversa un momento delicato dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro la Lazio. Il risultato ha alimentato i dubbi sul percorso della squadra di Luciano Spalletti, chiamata a reagire dopo una prestazione che ha evidenziato difficoltà sia sul piano del gioco sia su quello caratteriale.

Nonostante il momento complicato, la dirigenza bianconera, almeno per ora, sembra intenzionata a confermare la fiducia all'allenatore. La posizione del tecnico, tuttavia, resta inevitabilmente legata ai prossimi risultati: servirà una risposta concreta per invertire la rotta e ritrovare continuità.

Pioli tra le possibili soluzioni

Nel frattempo, iniziano a circolare le prime ipotesi nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare. Secondo quanto riportato da Repubblica, tra i nomi valutati per un eventuale cambio in panchina ci sarebbe Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina.

Il tecnico potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per accompagnare la squadra fino al termine della stagione, qualora la società decidesse di interrompere il rapporto con Spalletti. Al momento, però, si tratta soltanto di uno scenario ipotetico: non risulta annunciata alcuna decisione ufficiale sull'allenatore bianconero.

Resta sullo sfondo anche il nome di Antonio Conte, invocato da una parte della tifoseria, ma indicato dalla fonte come un'opzione non presa in considerazione dalla dirigenza per un eventuale intervento immediato.

La priorità della Juventus rimane dunque ritrovare risultati e certezze. Le prossime partite saranno decisive per capire se Spalletti riuscirà a rilanciare il progetto oppure se la società sarà costretta a valutare alternative.