Repubblica, Fiorentina, prima i tamponi poi dal 29 dicembre riprenderanno gli allenamenti

Qualche giorno libero per i calciatori della Fiorentina, che da oggi potranno tornare dalle rispettive famiglie per celebrare insieme il Natale. La squadra, infatti, si ritroverà al centro sportivo Davide Astori il pomeriggio di lunedì 28 dicembre per sottoposti ai tamponi prima di riprendere gli allenamenti che sono in programma dalla giornata di martedì 29. Gli atleti che varcheranno i confini nazionali, al loro rientro, dovranno seguire un protocollo specifico che metterà a disposizione la Asl. Tornati in campo per allenarsi, i viola dovranno preparare le due sfide ravvicinate di inizio 2021: il 3 gennaio in casa col Bologna, il 6 la trasferta con la Lazio. Lo riporta Repubblica.

