Repubblica, Fiorentina, ore calde: ancora fiducia a tempo per Iachini o spazio ad un traghettatore?

Qualcosa non funziona, anche se va detto che rispetto a Roma la prestazione anche dal punto di vista mentale è stata differente. La dirigenza presente al Tardini ha assistito in rigoroso silenzio tutta la gara, in attesa di parlare col presidente Commisso e prendere una decisione. Ancora fiducia a tempo a Iachini o spazio a un allenatore-traghettatore, vedi Prandelli, che possa rivitalizzare una squadra apparsa in crisi e poco motivata, per poi la prossima stagione pensare a un tecnico di primissima fascia per avviare il primo vero ciclo di Commisso? Chissà. Oggi sarà una giornata cruciale per capire da che parte andrà la direzione dei viola. Prendere una decisione per provare a raddrizzare una stagione ancora lunghissima. Oppure continuare con Iachini e chiamare a una maggiore responsabilità tutti i giocatori. Prandelli attende una chiamata e la dirigenza ci sta seriamente pensando. Queste ore però saranno decisive perchè la Fiorentina non può permettersi un’altra stagione di transizione verso il nulla. Sono le ore più calde. Lo riporta Repubblica.

