Repubblica: “Fiorentina in mano a Pradè e a Stephan. È questa la decisione di Commisso”

E adesso che succederà alla Fiorentina? Barone in questi cinque anni è stato il punto di riferimento del patron in città, l’uomo che ha seguito in prima persona tutti gli aspetti societari, sportivi, organizzativi, di marketing, di rapporto con le istituzioni e con la Lega che riguardano la Fiorentina. Un elemento cardine e centrale, totalizzante per tutta la società. Da un punto di vista sportivo l’area tecnica e la vicinanza a Vincenzo Italiano e alla squadra toccherà ai direttori, sportivi e tecnico, Daniele Pradé e Nicholas Burdisso. I due, del resto, già vivono in simbiosi con il gruppo dei giocatori e lo staff tecnico, si confrontano quotidianamente e accompagneranno il gruppo in una fase della stagione delicata, in cui la Fiorentina si gioca tre traguardi. Da un punto di vista organizzativo invece gli altri ambiti saranno condotti da Alessandro Ferrari, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne, ma da molti mesi vero e proprio dirigente accanto a Barone e Pradé, presente nelle riunioni più importanti sul fronte delle infrastrutture ma anche in Lega e in sede di mercato e dal team manager Simone Ottaviani.

Un ruolo ancora più centrale sarà poi ricoperto da Joe Appio, vice di Commisso in Mediacom, ma centrale anche in tutto ciò che riguarda la Fiorentina dall’atto d’acquisto dai Della Valle nel 2019 a oggi: lucano, originario di Montescaglioso, in provincia di Matera, Appio è il vero e proprio braccio destro poco appariscente di Rocco, il suo interlocutore quotidiano negli States. Anche lui si è visto l’ultima volta nel giorno del taglio del nastro al centro sportivo, ma ogni mossa esecutiva — stadio, compravendita giocatori e asset — passa anche dal suo placet, a maggior ragione adesso. E poi c’è l’amministratore delegato Mark Stephan, presente fin dal primo momento nell’organigramma della società Pure lui uomo ombra, capita però di vederlo con frequenza nella vita quotidiana del nuovo viola Park, dove si occupa dell’aspetto amministrativo e gestionale. A riportarlo La Repubblica.